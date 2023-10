Quel chantier ! Quand le château se met en 4 pour protéger la biodiversité Boulevard du Général de Gaulle, 49035 Angers, France Pays de la Loire Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Quel chantier ! Quand le château se met en 4 pour protéger la biodiversité Boulevard du Général de Gaulle, 49035 Angers, France Pays de la Loire Angers, 30 octobre 2023, Angers. Quel chantier ! Quand le château se met en 4 pour protéger la biodiversité Lundi 30 octobre, 09h30 Boulevard du Général de Gaulle, 49035 Angers, France Pays de la Loire L’équipe du château vous propose une visite privée pour découvrir les dessous de la restauration des remparts, qui abritent d’innombrables petits animaux et végétaux. Une occasion unique d’échanger autour des astuces déployées pour préserver la biodiversité. DE 10H30 À 12H Tout public, à partir de 6 ans (avec accompagnateur) Visite comprise dans le droit d’entrée du monument dans la limite des places disponibles. Boulevard du Général de Gaulle, 49035 Angers, France Pays de la Loire Boulevard du Général de Gaulle, 49035 Angers, France Pays de la Loire Angers 49035 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 86 51 40 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations.angers@monuments-nationaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:30:00+01:00 – 2023-10-30T11:30:00+01:00

2023-10-30T09:30:00+01:00 – 2023-10-30T11:30:00+01:00 biodiversité » Château d’Angers Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Boulevard du Général de Gaulle, 49035 Angers, France Pays de la Loire Adresse Boulevard du Général de Gaulle, 49035 Angers, France Pays de la Loire Ville Angers Departement Maine-et-Loire Age min 6 Age max 98 Lieu Ville Boulevard du Général de Gaulle, 49035 Angers, France Pays de la Loire Angers latitude longitude 47.470053;-0.562127

Boulevard du Général de Gaulle, 49035 Angers, France Pays de la Loire Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/