VB MONTALIVET FREERIDE Boulevard du Front de Mer Vendays-Montalivet, 7 octobre 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Compétion jet-ski en freeride avec le club Espadon Motonautique et la Mairie de Vendays-Montalivet.

2023-10-07 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Boulevard du Front de Mer Descente à bateaux Serge BERTET

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Freeride jet-ski competition with Espadon Motonautique and Vendays-Montalivet Town Hall

Competición de freeride jet-ski con el club Espadon Motonautique y el Ayuntamiento de Vendays-Montalivet

Jet-Ski-Wettbewerb im Freeriden mit dem Club Espadon Motonautique und dem Rathaus von Vendays-Montalivet

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Vendays-Montalivet