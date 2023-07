Fête de la Mer Boulevard du front de mer Vendays-Montalivet, 15 août 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Messe en plein air (10h45, esplanade Sud Montalivet), Retraite aux flambeaux et banda l’Impériale (21h30 Place du 8 mai), Feu d’artifice et DJ Bruno (22h45).

2023-08-15 fin : 2023-08-15 02:00:00. .

Boulevard du front de mer Place du 8 Mai 1945

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open-air mass (10:45 am, esplanade Sud Montalivet), Torchlight procession with banda l’Impériale (9:30 pm Place du 8 mai), Fireworks and DJ Bruno (10:45 pm)

Misa al aire libre (10.45 h, explanada Sud Montalivet), Procesión de antorchas con la banda de música Impériale (21.30 h, plaza del 8 de mayo), Fuegos artificiales con DJ Bruno (22.45 h)

Messe im Freien (10.45 Uhr, Esplanade Sud Montalivet), Fackelzug und Banda l’Impériale (21.30 Uhr Place du 8 mai), Feuerwerk und DJ Bruno (22.45 Uhr)

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Vendays-Montalivet