Fête de la Musique avec le groupe « WeFunk » Boulevard du Front de Mer, 21 juin 2022, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

Soulac Fête la musique !

Rendez-vous sur le Front de Mer à 21h00 avec le groupe « WeFunk » qui reprend dans une atmosphère unique les plus grands succès Soul, Funk, Pop du XXème siècle.

Boulevard du Front de Mer Esplanade des Girondins

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Soulac celebrates music!

Rendezvous on the seafront at 9:00 pm with the group « WeFunk », a unique, atmospheric rendition of the greatest Soul, Funk and Pop hits of the 20th century

¡Soulac celebra la música!

Cita en el paseo marítimo a las 21.00 h con el grupo « WeFunk », que repasará los grandes éxitos del Soul, el Funk y el Pop del siglo XX en un ambiente único

Soulac Fête la musique!

Treffpunkt am Front de Mer um 21.00 Uhr mit der Gruppe « WeFunk », die in einer einzigartigen Atmosphäre die größten Soul-, Funk- und Pop-Hits des 20. Jahrhunderts nachspielt

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Médoc Atlantique