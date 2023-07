ZE FUNKY FAMILY Boulevard du Front de Mer Portiragnes, 2 août 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Issues des meilleurs orchestres de variété du Sud Ouest, un répertoire fédérateur et dansant. La variété Soul/funk, avec les tubes marquants des 60 dernières années. Notre ambition : réunir les danseurs invétérés et les mélomanes avertis..

Boulevard du Front de Mer

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



From the best variety orchestras in the South West, a repertoire that’s sure to get you up and dancing. Soul/funk, with hits from the last 60 years. Our ambition: to bring together inveterate dancers and discerning music lovers.

De la mano de las mejores orquestas de variedades del suroeste, un repertorio para bailar. Soul/funk, con los grandes éxitos de los últimos 60 años. Nuestra ambición: reunir a bailarines empedernidos y melómanos entendidos.

Aus den besten Varieté-Orchestern des Südwestens stammend, ein verbindendes und tanzbares Repertoire. Soul/Funk-Varieté, mit den markanten Hits der letzten 60 Jahre. Unser Ziel: eingefleischte Tänzer und erfahrene Musikliebhaber zusammenzubringen.

