TOURNEE « FABRIQUE EN OCCITANIE, PRIORITE AU LOCAL » Boulevard du Front de Mer Agde, 18 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Promotion des produits artisanaux, culturels et industriels produits en Occitanie..

2023-07-18 18:00:00 fin : 2023-07-19 23:30:00. .

Boulevard du Front de Mer

Agde 34300 Hérault Occitanie



Promotion of craft, cultural and industrial products produced in Occitania.

Promoción de los productos artesanales, culturales e industriales producidos en Occitanie.

Förderung von handwerklichen, kulturellen und industriellen Produkten, die in Okzitanien hergestellt werden.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE