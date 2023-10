L’ENVOLÉE – LA DIGNITÉ DES GOUTELETTES Boulevard du Foyer Caux-et-Sauzens, 8 mars 2024, Caux-et-Sauzens.

Caux-et-Sauzens,Aude

THÉÂTRE SENSORIEL avec MERCIMONCHOU (66)

JEUNE PUBLIC + 1 AN

DURÉE 30 MIN

Une vieille pêcheuse et la surprise d’une tempête miniature, une jardinière et ses coquelicots, une goutte qui perle au bout d’un doigt sous la brume légère où s’accroche un nuage, des ronds dans l’eau, la déambulation d’un escargot… Dans une succession de tableaux, dont la trame a la couleur des haïkus, La Dignité des Gouttelettes raconte le lien essentiel de l’eau et du vivant. Entre illusion et réalité, reflet et lumière, projections et manipulation poétique, cette création sensorielle invite à une rêverie qui éveille sur la merveille de cet élément de notre quotidien..

2024-03-08 18:30:00 fin : 2024-03-08 . EUR.

Boulevard du Foyer

Caux-et-Sauzens 11170 Aude Occitanie



SENSORY THEATRE with MERCIMONCHOU (66)

YOUNG AUDIENCE + 1 YEAR

DURATION 30 MIN

An old fisherwoman and the surprise of a miniature storm, a gardener and her poppies, a drop that beads on the tip of a finger under a light mist or? a cloud, circles in the water, the wandering of a snail? In a succession of haiku-like tableaux, La Dignité des Gouttelettes recounts the essential link between water and life. Between illusion and reality, reflection and light, projections and poetic manipulation, this sensory creation invites us into a reverie that awakens us to the wonder of this element of our daily lives.

TEATRO SENSORIAL con MERCIMONCHOU (66)

PÚBLICO JOVEN + 1 AÑO

DURACIÓN 30 MIN

Una vieja pescadora y la sorpresa de una tormenta en miniatura, una jardinera y sus amapolas, una gota que se desliza en la punta de un dedo bajo una ligera bruma o… una nube, círculos en el agua, el deambular de un caracol… La Dignité des Gouttelettes (La dignidad de las gotas) narra, en una sucesión de cuadros que se entrelazan como haikus, el vínculo esencial entre el agua y la vida. A caballo entre la ilusión y la realidad, el reflejo y la luz, las proyecciones y la manipulación poética, esta creación sensorial invita a soñar despierto con la maravilla de este elemento de nuestra vida cotidiana.

SENSORISCHES THEATER mit MERCIMONCHOU (66)

JUNGES PUBLIKUM + 1 JAHR

DAUER 30 MIN

Eine alte Fischerin und die Überraschung eines Miniatursturms, eine Gärtnerin und ihre Mohnblumen, ein Tropfen, der unter leichtem Nebel an einem Finger abperlt, oder? eine Wolke, die sich an eine Wolke klammert, Ringe im Wasser, die Wanderung einer Schnecke… In einer Folge von Bildern, deren Rahmen die Farbe von Haikus hat, erzählt La Dignité des gouttelettes von der wesentlichen Verbindung zwischen Wasser und Leben. Zwischen Illusion und Realität, Reflexion und Licht, Projektionen und poetischer Manipulation lädt diese sinnliche Kreation zu einer Träumerei ein, die über das Wunder dieses Elements in unserem Alltag aufklärt.

