MARCHÉ DE NOËL Boulevard du Foyer Caux-et-Sauzens, 10 décembre 2023, Caux-et-Sauzens.

Caux-et-Sauzens,Aude

Marché de Noël dans le foyer communal. Vous y trouverez de l’artisanat, des décorations, des créations, des gourmandises..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Boulevard du Foyer

Caux-et-Sauzens 11170 Aude Occitanie



Christmas market in the village hall. You’ll find crafts, decorations, creations and delicacies.

Mercado navideño en la sala de fiestas del pueblo. Encontrarás artesanía, adornos, creaciones y delicias.

Weihnachtsmarkt im Gemeindehaus. Hier finden Sie Kunsthandwerk, Dekorationen, Kreationen und Leckereien.

