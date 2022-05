Boulevard du duel & Les Accords’Léon Langé Langé Catégories d’évènement: Indre

Langé

Boulevard du duel & Les Accords’Léon Langé, 9 septembre 2022, Langé. Boulevard du duel & Les Accords’Léon Langé

2022-09-09 20:30:00 – 2022-09-09

Langé Indre Langé Au programme : n1ère partie : Boulevard du duel – Fabrika Pulsion, l’amant est bien entendu le meilleur ami du mari, qui évidemment finit par découvrir la trahison. nAlors du boulevard, ils basculent dans le duel, pour l’honneur. Pour la femme peut-être… Mais surtout pour l’honneur.Ils vont se battre à la rapière, à l’épée, à la hache… comme des bêtes féroces préhistoriques… n2ème partie : Les Accords’Léon, les Accords’Léon distribuent leur carte au public qui choisit son plat, son entrée, son apéro, etc. et même son dessert ! Au menu, le Mille feuille devient ”Les P’tits Papiers“ ou alors les Merveilles du pays laissent place à “Emmenez-moi”… tout cela en version Trash Guinguette. Soirée théâtre & chansons, accès tout pubilc. culture@ccev.fr +33 2 54 00 33 77 http://artsencommunes.com/evenements/boulevard-du-duel-les-accordsleon/ Au programme : n1ère partie : Boulevard du duel – Fabrika Pulsion, l’amant est bien entendu le meilleur ami du mari, qui évidemment finit par découvrir la trahison. nAlors du boulevard, ils basculent dans le duel, pour l’honneur. Pour la femme peut-être… Mais surtout pour l’honneur.Ils vont se battre à la rapière, à l’épée, à la hache… comme des bêtes féroces préhistoriques… n2ème partie : Les Accords’Léon, les Accords’Léon distribuent leur carte au public qui choisit son plat, son entrée, son apéro, etc. et même son dessert ! Au menu, le Mille feuille devient ”Les P’tits Papiers“ ou alors les Merveilles du pays laissent place à “Emmenez-moi”… tout cela en version Trash Guinguette. Cie Fabrika Pulsion

Langé

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Langé Autres Lieu Langé Adresse Ville Langé lieuville Langé Departement Indre

Langé Langé Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lange/

Boulevard du duel & Les Accords’Léon Langé 2022-09-09 was last modified: by Boulevard du duel & Les Accords’Léon Langé Langé 9 septembre 2022 Indre Langé

Langé Indre