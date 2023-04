VIDE GRENIER Boulevard du docteur Pech Cintegabelle Catégories d’évènement: Cintegabelle

VIDE GRENIER Boulevard du docteur Pech, 14 mai 2023, Cintegabelle. VIDE GRENIER Dimanche 14 mai, 08h00 Boulevard du docteur Pech Entrée libre. Exposant :3 euros le mètre 3 euros le mètre.

Renseignements par téléphone. Inscription possible en récupérant la fiche d’inscription directement à la mairie de Cintegabelle.

Buvette et restauration sur place.

Renseignements par téléphone. Inscription possible en récupérant la fiche d'inscription directement à la mairie de Cintegabelle.

Buvette et restauration sur place.

Tables et chaises non fournis. Boulevard du docteur Pech Boulevard du Docteur Pech 31550 CINTEGABELLE

2023-05-14T08:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

