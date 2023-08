FERIA DE CARCASSONNE – JOUR 1 Boulevard du Commandant Roumens Carcassonne, 31 août 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

La traditionnelle Feria est de retour à Carcassonne pour 4 jours de fête et de partage au coeur du centre-ville !

12h : Inauguration Place Carnot animée par les Sévillans.

ANGEL YOS – 19h30 – 21h / Campo Barbès

Né à La Havane, auteur – compositeur – interprète et producteur, Angel Yos possède plus de 20 ans d’expérience dans la musique. Depuis 1999, il partage sa vie entre Cuba et la France. Cet hyperactif de la création est difficile à mettre dans une case tant il a un vrai goût du mélange et de l’éclectisme : s’il se tourne vers la salsa par évidence, comme un héritage culturel et familial, il ne laisse jamais très loin le hip-hop et ses variantes, qui influencent tous les latinos de sa génération. Un véritable artiste qui saura faire danser les petits comme les grands, pour ouvrir comme il se doit cette première soirée de la Feria 2023 !

ÉMILE & IMAGES – 21h30 – 23h / Campo Barbès

Les années 80 ont été leurs premières années. Ils les ont vécues. Ils les ont marquées. Depuis personne ne les a oubliés. Ils sont nombreux encore à fredonner leurs plus grand succès : « Capitaine Abandonné », « Les Démons de Minuit », « Ville de Lumière »… Avec bientôt 25 ans de carrière ensemble et près de 6 millions d’albums vendus, les chansons d’Émile & Images se dansent et se chantent encore aujourd’hui, « jusqu’au bout de la nuit » ! Revivez la magie des années 80 en concert à l’occasion du premier jour de la Feria de Carcassonne 2023, avec ce groupe devenu culte pour toutes les générations !

DJ BALPORES – 23h30 -1h / Campo Barbès

Depuis 20 ans, DJ Balpores parcourt les scènes de France, exhibant sa légendaire veste blanche à pois rouges, pour faire danser les fans d’Electronic Dance Music et soulever les foules lors de DJ sets énergiques. Laissez-vous entraîner par les mélodies électro-pop et les rythmes festifs de cet artiste DJ français, dont la musique respire le soleil et les bonnes vibes. Il mettra le feu au dancefloor pour clore cette première journée de fête !.

2023-08-31 12:00:00 fin : 2023-08-31 01:00:00. .

Boulevard du Commandant Roumens

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



The traditional Feria returns to Carcassonne for 4 days of festivities and sharing in the heart of the city center!

12pm: Inauguration on Place Carnot, with live Sevillian music.

ANGEL YOS – 7:30pm – 9pm / Campo Barbès

Havana-born singer-songwriter and producer Angel Yos has over 20 years’ experience in the music business. Since 1999, he has divided his time between Cuba and France. This creative hyperactive is difficult to fit into a single box, as he has a real taste for mixing and eclecticism: while he turns to salsa as a matter of course, as a cultural and family heritage, he never leaves hip-hop and its variants, which influence all Latinos of his generation, far behind. A true artist who is sure to get young and old alike up on their feet, to open the first evening of Feria 2023 in style!

ÉMILE & IMAGES – 9:30pm – 11pm / Campo Barbès

The 80s were their first years. They lived them. They made their mark. No one has forgotten them since. Many are still humming their greatest hits: « Capitaine Abandonné », « Les Démons de Minuit », « Ville de Lumière »… With a career spanning almost 25 years and nearly 6 million albums sold, the songs of Émile & Images are still sung and danced to this day, « till the end of the night »! Relive the magic of the 80s in concert on the first day of the Feria de Carcassonne 2023, with this group that has become a cult for all generations!

DJ BALPORES – 11.30pm-1am / Campo Barbès

For the past 20 years, DJ Balpores has been touring the stages of France, showing off his legendary white jacket with red polka dots, to get Electronic Dance Music fans up and dancing, and stirring up the crowds with his energetic DJ sets. Let yourself be carried away by the electro-pop melodies and festive rhythms of this French DJ artist, whose music exudes sunshine and good vibes. He’ll set the dancefloor ablaze to round off this first day of festivities!

La tradicional Feria vuelve a Carcasona para 4 días de fiesta y convivencia en pleno centro de la ciudad

12 h: Inauguración en la plaza Carnot, amenizada por las Sevillanas.

ANGEL YOS – 19h30 – 21h / Campo Barbès

Nacido en La Habana, el cantautor y productor Angel Yos cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de la música. Desde 1999, reparte su tiempo entre Cuba y Francia. Este creador hiperactivo es difícil de encasillar, ya que tiene un verdadero gusto por la mezcla y el eclecticismo: si bien la salsa es para él una elección obvia, como herencia cultural y familiar, nunca deja muy atrás el hip-hop y sus variantes, que influyen en todos los latinos de su generación. Un verdadero artista que pondrá a bailar a grandes y pequeños en la apertura de la primera noche de la Feria 2023

ÉMILE & IMAGES – 21:30 – 23:00 / Campo Barbès

Los 80 fueron sus primeros años. Los vivieron. Dejaron huella. Nadie los ha olvidado desde entonces. Muchos aún tararean sus grandes éxitos: « Capitaine Abandonné », « Les Démons de Minuit », « Ville de Lumière »… Con casi 25 años de carrera y cerca de 6 millones de discos vendidos, las canciones de Émile & Images se siguen cantando y bailando hoy en día, ¡ »all night long »! ¡Reviva la magia de los años 80 en concierto el primer día de la Feria de Carcasona 2023, con este grupo que se ha convertido en un culto para todas las generaciones!

DJ BALPORES – 23h30-1h00 / Campo Barbès

Desde hace 20 años, DJ Balpores recorre los escenarios de Francia, luciendo su mítica chaqueta blanca con lunares rojos, para poner en pie a los fans de la Electronic Dance Music y agitar a las multitudes con sus enérgicos DJ sets. Déjese llevar por las melodías electro-pop y los ritmos festivos de este artista DJ francés, cuya música destila sol y buen rollo. Pondrá el broche de oro a este primer día de fiesta

Die traditionelle Feria ist nach Carcassonne zurückgekehrt, um vier Tage lang im Herzen des Stadtzentrums zu feiern und zu teilen!

12 Uhr: Eröffnung auf dem Place Carnot, musikalisch umrahmt von den Sevillanern.

ANGEL YOS – 19.30 – 21 Uhr / Campo Barbès

Der in Havanna geborene Autor – Komponist – Interpret und Produzent Angel Yos verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Musikbranche. Seit 1999 teilt er sein Leben zwischen Kuba und Frankreich auf. Dieser hyperaktive Kreative lässt sich nur schwer in eine Schublade stecken, da er eine Vorliebe für Mischungen und Eklektizismus hat: Obwohl er sich ganz selbstverständlich der Salsa zuwendet, die ein kulturelles und familiäres Erbe ist, lässt er den Hip-Hop und seine Varianten, die alle Latinos seiner Generation beeinflussen, nie weit hinter sich. Ein wahrer Künstler, der Groß und Klein zum Tanzen bringen wird, um den ersten Abend der Feria 2023 gebührend zu eröffnen!

ÉMILE & IMAGES – 21.30 – 23.00 Uhr / Campo Barbès

Die 80er Jahre waren ihre ersten Jahre. Sie haben sie erlebt. Sie haben sie geprägt. Seitdem hat sie niemand mehr vergessen. Viele summen noch immer ihre größten Hits: « Capitaine Abandonné », « Les Démons de Minuit », « Ville de Lumière »…. Nach fast 25 Jahren gemeinsamer Karriere und fast 6 Millionen verkauften Alben können die Lieder von Émile & Images auch heute noch getanzt und gesungen werden, « bis zum Ende der Nacht »! Erleben Sie den Zauber der 80er Jahre am ersten Tag der Feria de Carcassonne 2023 live mit dieser Band, die für alle Generationen zum Kult geworden ist!

DJ BALPORES – 23:30 -1h / Campo Barbès

Seit 20 Jahren zieht DJ Balpores mit seiner legendären weißen Jacke mit roten Punkten über die Bühnen Frankreichs, um die Fans der Electronic Dance Music zum Tanzen zu bringen und die Massen bei energiegeladenen DJ-Sets von den Stühlen zu reißen. Lassen Sie sich von den Elektropop-Melodien und den festlichen Rhythmen dieses französischen DJ-Künstlers mitreißen, dessen Musik Sonne und gute Vibes versprüht. Er wird den Dancefloor zum Abschluss dieses ersten Festtages zum Kochen bringen!

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne