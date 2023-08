CONCERT – LES CUIVRES SWINGUENT NOËL Boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage, 8 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

« Santa Claus is coming to town », « Silent Night », « Silver Bells » ou encore « Let it snow », les élèves des classes de cuivres vous proposent un concert sur des thèmes populaires de Noël revisités. Venez swinguer Noël avec le Conservatoire Béziers Méditerranée! Entrée libre sur réservation obligatoire dans l’un de nos bureaux d’informations touristiques..

Boulevard du Commandant l’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



« Santa Claus is coming to town », « Silent Night », « Silver Bells » or « Let it snow », students from the brass classes offer you a concert on popular Christmas themes revisited. Come swing into Christmas with the Conservatoire Béziers Méditerranée! Free admission, booking essential at one of our tourist information offices.

« Santa Claus viene a la ciudad », « Noche de paz », « Campanas de plata » y « Que nieve » son sólo algunos de los temas navideños más populares revisitados por los alumnos de metal. Venga a bailar en Navidad con el Conservatorio Béziers Méditerranée Entrada gratuita, imprescindible reservar en una de nuestras oficinas de información turística.

« Santa Claus is coming to town », « Silent Night », « Silver Bells » oder auch « Let it snow » – die Schüler der Blechbläserklassen bieten Ihnen ein Konzert mit populären Weihnachtsthemen in neuem Gewand. Swingen Sie Weihnachten mit dem Conservatoire Béziers Méditerranée! Freier Eintritt bei obligatorischer Reservierung in einer unserer Touristeninformationsstellen.

