THÉÂTRE CONTEMPORAIN – NAÏS Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 7 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Inspiré d’une nouvelle d’Emile Zola et adaptée par Marcel Pagnol, Naïs est une histoire humaine, tragique et tendre où il est question d’amour, de ressentiments, de classe sociale et de violence quotidienne soit-elle physique ou moral. On passe du rire aux larmes en l’espace d’une phrase et l’on sort boulversé!

Gratuit sur inscription.

Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Based on a short story by Emile Zola and adapted by Marcel Pagnol, Naïs is a tragic, tender human story about love, resentment, social class and everyday violence, whether physical or moral. It takes you from laughter to tears in the space of a sentence, and leaves you shaken!

Free with registration

Basada en un cuento de Emile Zola y adaptada por Marcel Pagnol, Naïs es una historia humana, trágica y tierna sobre el amor, el resentimiento, las clases sociales y la violencia cotidiana, ya sea física o moral. Pasa de la risa al llanto en el espacio de una frase, ¡y te deja conmocionado!

Gratis con registro

Inspiriert von einer Kurzgeschichte von Emile Zola und adaptiert von Marcel Pagnol, ist Naïs eine menschliche, tragische und zärtliche Geschichte, in der es um Liebe, Ressentiments, soziale Klassen und alltägliche Gewalt geht, sei sie physisch oder moralisch. Ein Satz reicht aus, um von Lachen zu Weinen zu wechseln, und man geht erschüttert aus der Geschichte hervor

Kostenlos nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-15 par OT BEZIERS MEDITERRANEE