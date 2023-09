Concert: Jeanne Added Boulevard du Colonel Teulié Figeac, 25 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Autrice, compositrice et interprète, Jeanne Added est devenue en quelques années l’une des figures majeures de la pop française.

Avec By your side, son troisième chapitre discographique, elle emprunte de nouveaux chemins, entre soul et pop, sans abandonner cette voix saisissante et magnétique qui nous transporte loin du monde, mais tout près d’elle.

Entre électro pop et explosions lyriques et dans une totale liberté, Jeanne Added nous embarque dans son univers sensuel et chaleureux.

Chant Jeanne Added. Batterie Emiliano Turi. Percussions Amélie Leroux. Basse Anso Ambroisine. Clavier Géraldine Baux. Chant Laetitia N’Daye et Nael Kaced..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . 13 EUR.

Boulevard du Colonel Teulié

Figeac 46100 Lot Occitanie



Author, composer and performer, Jeanne Added has become one of the leading figures on the French pop scene in just a few years.

With By your side, her third discography, she takes new paths, between soul and pop, without abandoning that striking, magnetic voice that transports us far from the world, but very close to her.

Between electro-pop and lyrical explosions, Jeanne Added takes us on a journey into her warm, sensual universe.

Vocals Jeanne Added. Drums Emiliano Turi. Percussion Amélie Leroux. Bass Anso Ambroisine. Keyboard Géraldine Baux. Vocals Laetitia N?Daye and Nael Kaced.

Autora, compositora e intérprete, Jeanne Added se ha convertido en pocos años en una de las principales figuras de la escena pop francesa.

Con By your side, su tercer álbum, emprende nuevos caminos, entre el soul y el pop, sin abandonar esa voz impactante y magnética que nos lleva lejos del mundo, pero muy cerca de ella.

A medio camino entre el electro-pop y las explosiones líricas, Jeanne Added nos lleva de viaje a su mundo cálido y sensual.

Voz Jeanne Added. Batería Emiliano Turi. Percusión Amélie Leroux. Bajo Anso Ambroisine. Teclado Géraldine Baux. Voces Laetitia N’Daye y Nael Kaced.

Als Autorin, Komponistin und Interpretin ist Jeanne Added in wenigen Jahren zu einer der wichtigsten Figuren des französischen Pop geworden.

Mit By your side, ihrem dritten Album, beschreitet sie neue Wege zwischen Soul und Pop, ohne dabei ihre eindringliche und magnetische Stimme aufzugeben, die uns weit weg von der Welt, aber ganz nah bei ihr trägt.

Zwischen Elektro-Pop und lyrischen Ausbrüchen und in völliger Freiheit nimmt uns Jeanne Added mit in ihr sinnliches und warmes Universum.

Gesang von Jeanne Added. Schlagzeug Emiliano Turi. Schlagzeug Amélie Leroux. Bass Anso Ambroisine. Keyboard Géraldine Baux. Gesang Laetitia N?Daye und Nael Kaced.

