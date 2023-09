Broca-Radio Boulevard du Calvaire Bressuire, 23 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Brocante radioamateur.

Boissons et sandwich sur place..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 17:00:00. .

Boulevard du Calvaire Salle Trivis

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Amateur radio flea market.

Drinks and sandwiches on site.

Mercadillo de radioaficionados.

Bebidas y bocadillos in situ.

Trödelmarkt für Amateurfunk.

Getränke und Sandwiches vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-17 par OT Bocage Bressuirais