Soirée Bretonne Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer, samedi 27 janvier 2024.

Lion-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Organisée par Clown en CHoeur, afin de permettre à Orangette et Fleur des Champs, de répandre encore plus de sourires auprès des personnes fragilisées dans les établissements de

soins. Initiation à la danse bretonne avec des danseurs bretons. Dégustation de galettes des rois

Places limitées – Inscription : 8 € Réservations au 06 87 02 20 67 ou à clownenchoeur@yahoo.com

Salle Trianon – 20h30

Salle Trianon – 20h30

Boulevard du Calvados Sur la digue, Bd du Calvados, 14780 Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



