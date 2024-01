Lecture et expressions corporelles Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer, samedi 20 janvier 2024.

Lion-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:00:00

fin : 2024-01-20

En lien avec les Nuits de la Lecture.

Organisées par l’association Plutôt debout qu’Assis . Nouvellement créée l’association Plutôt debout qu’Assis vous invite à venir écouter des lectures en tous genres autour du thème du Corps .

Pour cette présentation de lecture à haute voix, des participants aux ateliers se prêtent à l’exercice. A l’issue de cette soirée, il sera possible degrignoter et boire un verre.

Renseignements : tél 06 10 54 05 28 – 06 66 69 64 54 – 02 50 50 82 01

Participation libre Salle Trianon – 20h00

En lien avec les Nuits de la Lecture.

Organisées par l’association Plutôt debout qu’Assis . Nouvellement créée l’association Plutôt debout qu’Assis vous invite à venir écouter des lectures en tous genres autour du thème du Corps .

Pour cette présentation de lecture à haute voix, des participants aux ateliers se prêtent à l’exercice. A l’issue de cette soirée, il sera possible degrignoter et boire un verre.

Renseignements : tél 06 10 54 05 28 – 06 66 69 64 54 – 02 50 50 82 01

Participation libre Salle Trianon – 20h00

.

Boulevard du Calvados Salle Trianon

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Caen la Mer