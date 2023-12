Réveillons la solidarité Boulevard du ballon Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme Réveillons la solidarité Boulevard du ballon Die, 28 décembre 2023, Die. Die Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 08:00:00

fin : 2023-12-28 17:00:00 Le jeudi 28 décembre à la salle polyvalente de Die, de 8h à 18h, chacun et chacune est invité à participer au » réveillons la solidarité »



Cuisine collective, repas, expo photos, musique, cadeaux, karaoké



Evènement gratuit, repas à prix libre.

Boulevard du ballon salle polyvalente de Die

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

