Salon d’Automne de Die Boulevard du Ballon Die, 17 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

100 à 200 espèces de champignons du Diois et du Vercors exposés. Biodiversité et géodiversité, documentation et information sur la faune et la géologie.

Vous avez trouvé des champignons? Apportez les pour détermination à partir du 16 novembre..

2023-11-17 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Boulevard du Ballon Salle Polyvalente

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



100 to 200 species of Diois and Vercors mushrooms on display. Biodiversity and geodiversity, documentation and information on fauna and geology.

Have you found any mushrooms? Bring them along for identification from November 16.

exposición de 100 a 200 especies de setas de Diois y Vercors. Biodiversidad y geodiversidad, documentación e información sobre fauna y geología.

¿Ha encontrado setas? Tráigalas para su identificación a partir del 16 de noviembre.

100 bis 200 Pilzarten aus dem Diois und dem Vercors ausgestellt. Biodiversität und Geodiversität, Dokumentation und Information über Fauna und Geologie.

Sie haben Pilze gefunden? Bringen Sie sie ab dem 16. November zur Bestimmung mit.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme du Pays Diois