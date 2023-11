Festival Lug’en Scène Boulevard du 8 Mai 1945 Loudun, 22 août 2024, Loudun.

Loudun,Vienne

jeudi : cinéma en plein air

vendredi et samedi : diverses animations.

2024-08-22 fin : 2024-08-24 . .

Boulevard du 8 Mai 1945 Piscine d’été

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



thursday: open-air cinema

friday and Saturday: various events

jueves: cine al aire libre

viernes y sábado: actos diversos

donnerstag: Freiluftkino

freitag und Samstag: verschiedene Animationen

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme du Pays Loudunais