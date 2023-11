Les Musées aux Clowns Boulevard du 14 juillet Martigues, 28 février 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Bombyx et Luna, deux clowns, également Guides Émérites aux Mérites Homériques, reviennent vous faire découvrir le musée Ziem comme vous ne l’avez jamais imaginé…

Au musée Ziem de Martigues. Entrée gratuite..

2024-02-28 fin : 2024-02-28 . .

Boulevard du 14 juillet Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Bombyx and Luna, two clowns, also Emeritus Guides to the Homeric Merits, come back to show you the Ziem Museum as you never imagined it…

At the Ziem Museum in Martigues. Free admission.

Bombyx y Luna, dos payasos, también Guías Eméritos de los Méritos Homéricos, vuelven para mostrarte el Museo Ziem como nunca lo habías imaginado…

En el Museo Ziem de Martigues. Entrada gratuita.

Bombyx und Luna, zwei Clowns, die auch Emeritierte Fremdenführer mit Homerischen Verdiensten sind, kommen zurück, um Ihnen das Ziem-Museum so zu zeigen, wie Sie es sich noch nie vorgestellt haben…

Im Ziem-Museum in Martigues. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Martigues