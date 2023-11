Visite et atelier en Langue des Signes Française et français parlé Boulevard du 14 juillet Martigues, 10 février 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Après une découverte commentée bilingue français/LSF des délicats paysages à l’aquarelle dessinés par Ziem, nous vous convions à poursuivre par un atelier avec cette technique.

Gratuit, au musée Ziem..

Boulevard du 14 juillet Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After a bilingual French/LSF guided tour of the delicate watercolour landscapes drawn by Ziem, we invite you to continue with a workshop using this technique.

Free, at the Musée Ziem.

Tras una visita guiada bilingüe francés/Francés a los delicados paisajes en acuarela dibujados por Ziem, le invitamos a continuar con un taller de esta técnica.

Gratuito, en el Museo Ziem.

Nach einer zweisprachigen kommentierten Entdeckung (Französisch/LSF) der zarten, von Ziem gezeichneten Landschaften mit Aquarellfarben, laden wir Sie ein, mit einem Workshop mit dieser Technik fortzufahren.

Kostenlos, im Ziem-Museum.

