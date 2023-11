Conférence : La collection Ziem du musée des Beaux-Arts de Beaune Boulevard du 14 juillet Martigues, 18 janvier 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

L’objet de cette conférence sera de faire découvrir cette collection en retraçant l’histoire de sa constitution et en mettant en lumière les liens qui unissaient Ziem et sa ville natale..

2024-01-18 18:00:00 fin : 2024-01-18 20:00:00. .

Boulevard du 14 juillet Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The purpose of this conference will be to introduce this collection by retracing the history of its creation and highlighting the links that united Ziem and his hometown.

El objetivo de esta conferencia será presentar esta colección recorriendo la historia de su creación y destacando los vínculos que unen a Ziem y su ciudad natal.

Der Zweck dieser Konferenz besteht darin, diese Sammlung vorzustellen, indem die Entstehungsgeschichte nachgezeichnet und die Verbindungen hervorgehoben werden, die Ziem und seine Heimatstadt verbanden.

