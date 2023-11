Visites commentées au Musée Ziem Boulevard du 14 juillet Martigues, 17 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Accompagné d’un conservateurs du musée Ziem, profitez d’une visite commentée des expositions « Les aquarelles de Félix Ziem, oeuvres de jeunesse » et « »Félix Ziem, peintre de la Méditerranée » », visibles jusqu’au 10 mars 2024.

Entrée gratuite..

2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Boulevard du 14 juillet Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Accompanied by a Musée Ziem curator, enjoy a guided tour of the exhibitions « Les aquarelles de Félix Ziem, oeuvres de jeunesse » and « Félix Ziem, peintre de la Méditerranée », on view until 10 March 2024.

Admission is free.

Acompañado por un conservador del Museo Ziem, disfrute de una visita guiada a las exposiciones « Les aquarelles de Félix Ziem, oeuvres de jeunesse » y « Félix Ziem, peintre de la Méditerranée », expuestas hasta el 10 de marzo de 2024.

La entrada es gratuita.

Genießen Sie in Begleitung eines Kurators des Ziem-Museums eine kommentierte Führung durch die Ausstellungen « Les aquarelles de Félix Ziem, oeuvres de jeunesse » und « »Félix Ziem, peintre de la Méditerranée » », die bis zum 10. März 2024 zu sehen sind.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme de Martigues