Voyage méditatif en compagnie de Félix Ziem Boulevard du 14 juillet Martigues, 7 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Découverte de la méditation tout public au travers de techniques traditionnelles de contemplation..

2023-12-07 18:00:00 fin : 2023-12-07 20:00:00. .

Boulevard du 14 juillet Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discovery of meditation for all audiences through traditional contemplation techniques.

Descubrimiento de la meditación para todos los públicos a través de técnicas tradicionales de contemplación.

Entdeckung der Meditation für alle Zielgruppen durch traditionelle Kontemplationstechniken.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Martigues