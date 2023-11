Le déjeuner au musée Ziem Boulevard du 14 juillet Martigues, 17 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

A chaque nouvelle exposition, le musée vous convie à partager un repas convivial après le commentaire détaillé d’une oeuvre choisie..

2023-11-17 12:00:00 fin : 2023-11-17 13:30:00. .

Boulevard du 14 juillet Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With each new exhibition, the museum invites you to share a convivial meal after a detailed commentary on a chosen work.

Con cada nueva exposición, el museo le invita a compartir una comida de convivencia después de un comentario detallado sobre una obra elegida.

Mit jeder neuen Ausstellung lädt das Museum sie ein, nach einem ausführlichen Kommentar zu einem ausgewählten Werk ein geselliges Essen zu genießen.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Martigues