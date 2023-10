Conférence sur le paysage moderne Boulevard du 14 juillet Martigues, 12 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’exposition Félix Ziem, peintre de la Méditerranée, le musée Ziem vous convie à une conférence dédiée au paysage moderne.

Le musée est situé en centre-ville de Ferrières, l’entrée est gratuite..

2023-10-12 18:00:00 fin : 2023-10-12 . .

Boulevard du 14 juillet Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Félix Ziem, peintre de la Méditerranée exhibition, the Musée Ziem invites you to a lecture on modern landscapes.

The museum is located in Ferrières town centre and admission is free.

En el marco de la exposición Félix Ziem, peintre de la Méditerranée, el museo Ziem le invita a una conferencia sobre el paisajismo moderno.

El museo está situado en el centro de Ferrières y la entrada es gratuita.

Im Rahmen der Ausstellung Félix Ziem, Maler des Mittelmeers lädt das Ziem-Museum Sie zu einem Vortrag ein, der der modernen Landschaft gewidmet ist.

Das Museum befindet sich im Stadtzentrum von Ferrières, der Eintritt ist frei.

