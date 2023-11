Félix Ziem, peintre de la Méditerranée Boulevard du 14 juillet Martigues, 1 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Cette exposition vous invite à découvrir la magie des teintes mordorées de Félix Ziem.

Nouvel accrochage dès le mois d’octobre : « Les aquarelles – oeuvres de jeunesse de Félix Ziem ».

Le musée est situé en centre-ville de Ferrières, l’entrée est gratuite..

2023-09-01 14:00:00 fin : 2024-01-28 18:00:00. .

Boulevard du 14 juillet Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This exhibition invites you to discover the magic of Félix Ziem’s golden hues.

New exhibition from October: « Watercolours – early works by Félix Ziem ».

The museum is located in Ferrières town centre, and admission is free.

Esta exposición le invita a descubrir la magia de los tonos dorados de Félix Ziem.

Nueva exposición a partir de octubre: « Acuarelas – primeras obras de Félix Ziem ».

El museo está situado en el centro de Ferrières y la entrada es gratuita.

Diese Ausstellung lädt Sie dazu ein, den Zauber von Félix Ziems goldbraunen Farbtönen zu entdecken.

Neue Hängung ab Oktober: « Les aquarelles – oeuvres de jeunesse de Félix Ziem » (Aquarelle – Jugendwerke von Félix Ziem).

Das Museum befindet sich im Stadtzentrum von Ferrières, der Eintritt ist kostenlos.

