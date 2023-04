Le 13h du musée, petites visites commentées Boulevard du 14 juillet, 28 février 2023, Martigues.

Beauté idéale, ressemblance, caricatures… Les objectifs des artistes sont variables, c’est ce que nous vous proposons de découvrir lors de ces visites courtes (30 minutes).

Au musée Ziem de Martigues. Entrée gratuite..

2023-02-28 à 13:00:00 ; fin : 2023-02-28 . .

Boulevard du 14 juillet Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ideal beauty, resemblance, caricatures… The objectives of the artists are variable, and this is what we propose to discover during these short visits (30 mn).

At the Ziem Museum in Martigues. Free admission.

Belleza ideal, parecido, caricaturas… Los objetivos de los artistas son variables, y esto es lo que nos proponemos descubrir durante estas breves visitas (30 mn).

En el Museo Ziem de Martigues. Entrada gratuita.

Ideale Schönheit, Ähnlichkeit, Karikaturen… Die Ziele der Künstler sind unterschiedlich, und genau das wollen wir Ihnen bei diesen Kurzbesuchen (30 Min.) zeigen.

Im Museum Ziem in Martigues. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-01-19 par Office de Tourisme de Martigues