Bourse enfance et puériculture Boulevard du 122° régiment d’infanterie Rodez, 14 octobre 2023, Rodez.

Rodez,Aveyron

Cette bourse d’automne est organisée, dans le souci d’une économie durable, afin que les parents souhaitant se séparer de matériel ou de vêtements d’enfant, et ceux désirant s’équiper puissent le faire dans les meilleurs conditions..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Boulevard du 122° régiment d’infanterie

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



This autumn market is organized with sustainable economy in mind, so that parents wishing to part with children?s equipment or clothing, and those wishing to purchase new items, can do so under the best possible conditions.

El mercado de este otoño se organiza con la vista puesta en el ahorro sostenible, para que los padres que deseen desprenderse del equipamiento o la ropa de sus hijos, y los que quieran comprar artículos nuevos, puedan hacerlo en las mejores condiciones posibles.

Diese Herbstbörse wird im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft organisiert, damit Eltern, die sich von Kinderkleidung oder -material trennen möchten, und Eltern, die sich neu eindecken möchten, dies zu den besten Bedingungen tun können.

Mise à jour le 2023-09-26 par Ville de Rodez