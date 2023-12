Exposition de crèches Boulevard d’Osmond Donzy, 23 décembre 2023, Donzy.

Donzy Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23 18:00:00

.

Rendez-vous les week-end du 9 et 10, du 16 et 17 et le 23 décembre, pour admirer cette 19ème exposition de crèches, à la maison des associations. Ouvert de 10h à 18h. Organisé par la communauté paroissiale, en partenariat avec le comité des foires.

Boulevard d’Osmond Maison des associations

Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par 58_OT COEUR DE LOIRE