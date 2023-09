Semaine Bleue : Visite guidée de la Butte St-Nicaise Boulevard Diancourt Reims, 19 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Des quatre enceintes qui se succèdent (vers 50 av. J.C., puis 1er, 4ème, 14ème siècles), seule subsiste cette butte percée d’une poterne et surmontée par la « tour du Puits». Voulue par Philippe Auguste, la fortification achevée en 1358 incluait le bourg de Saint-Remi, son abbaye et celle de Saint-Nicaise. Lors d’un circuit pédestre, la guide vous fera découvrir ou redécouvrir les vestiges des anciens remparts de la ville médiévale fortifiée..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 15:30:00. .

Boulevard Diancourt Quartier St-Nicaise

Reims 51100 Marne Grand Est



Of the four successive fortifications (circa 50 BC, then 1st, 4th and 14th centuries), only this mound remains, pierced by a postern and surmounted by the « Tour du Puits » (Well Tower). Designed by Philippe Auguste, the fortification was completed in 1358 and included the town of Saint-Remi, its abbey and the abbey of Saint-Nicaise. On a walking tour, our guide will help you discover or rediscover the remains of the ancient ramparts of the fortified medieval town.

De los cuatro recintos sucesivos (hacia el año 50 a.C., y luego en los siglos I, IV y XIV), sólo se conserva este montículo, perforado por un poste y coronado por la « Torre del Pozo ». Deseada por Philippe Auguste, la fortificación se terminó en 1358 e incluía la ciudad de Saint-Remi, su abadía y la abadía de Saint-Nicaise. En un recorrido a pie, el guía le ayudará a descubrir o redescubrir los restos de las antiguas murallas de la ciudad medieval fortificada.

Von den vier aufeinanderfolgenden Stadtmauern (ca. 50 v. Chr., 1., 4. und 14. Jahrhundert) ist nur noch dieser Hügel mit einer Poterne und dem « Tour du Puits » erhalten. Die von Philippe Auguste gewollte und 1358 fertiggestellte Befestigung umfasste den Ort Saint-Remi, seine Abtei und die Abtei Saint-Nicaise. Bei einem Rundgang zu Fuß zeigt Ihnen die Führerin die Überreste der alten Stadtmauern der befestigten mittelalterlichen Stadt.

