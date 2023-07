Découverte du jeu de quilles de 9 Boulevard des Sports Pouillon, 12 octobre 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

Connaissez-vous le jeu de quilles de 9 ? En Chalosse, ce sport traditionnel est pratiqué de génération en génération. Vous aussi, venez vous y essayer en famille et découvrez les secrets de ce jeu subtil. Rendez-vous au quillier de Pouillon où les passionnés du Club de Quilles vous y accueilleront chaleureusement.

A partir de 15 ans. Un jeu adapté (quilles et boules plus légères) peut être proposé aux plus jeunes ainsi qu’aux féminines..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 17:00:00. .

Boulevard des Sports Espace Bientz

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Do you know the game of 9 pins? In Chalosse, this traditional sport is practiced from generation to generation. Come and try it with your family and discover the secrets of this subtle game. Go to the bowling alley in Pouillon where the enthusiasts of the Bowling Club will welcome you warmly.

From 15 years old. An adapted game (skittles and lighter balls) can be proposed to the youngest as well as to women.

¿Ha oído hablar de los bolos de 9 bolos? En Chalosse, este deporte tradicional se practica de generación en generación. Venga a probarlo en familia y descubra los secretos de este sutil juego. Nos vemos en la bolera de Pouillon, donde los apasionados miembros del Bowling Club le darán una calurosa bienvenida.

A partir de 15 años. Se puede ofrecer un juego adaptado (bolos y bolas más ligeros) a los jugadores más jóvenes y a las mujeres.

Kennen Sie das 9er-Kegelspiel? In Chalosse wird dieser traditionelle Sport von Generation zu Generation ausgeübt. Probieren auch Sie es mit Ihrer Familie aus und entdecken Sie die Geheimnisse dieses subtilen Spiels. Treffpunkt ist die Kegelbahn in Pouillon, wo Sie von den begeisterten Mitgliedern des Kegelclubs herzlich willkommen geheißen werden.

Ab 15 Jahren. Ein angepasstes Spiel (leichtere Kegel und Kugeln) kann für jüngere Kinder und Frauen angeboten werden.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans