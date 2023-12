Marché des Producteurs de Pays de Noël Boulevard des Saveurs Coulounieix-Chamiers, 4 décembre 2023, Coulounieix-Chamiers.

Coulounieix-Chamiers,Dordogne

Jeudi 21 Décembre

Marché des Producteurs de Pays de Noël

Retrouvez plus de 30 stands pour préparer vos fêtes de fin d’année. Des agriculteurs vous proposeront des volailles, des huitres, du foie gras, charcuterie, fromages, miels, champignons …. il y aura aussi des artisans d’art pour vous aider à finaliser vos cadeaux : bougies, fleurs séchées, poteries, objets en cuir, en bois, en tissus, livres ….

2023-12-21 fin : 2023-12-21 19:00:00. .

Boulevard des Saveurs

Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, December 21st

Christmas Farmers’ Market

Over 30 stands to help you prepare for the festive season. Farmers will be selling poultry, oysters, foie gras, charcuterie, cheeses, honeys and mushrooms …. There will also be craftspeople on hand to help you put the finishing touches to your gifts: candles, dried flowers, pottery, objects in leather, wood, fabric, books…

Jueves 21 de diciembre

Mercado agrícola navideño

Más de 30 puestos le ayudarán a preparar las fiestas. Los agricultores venderán aves de corral, ostras, foie gras, charcutería, quesos, mieles y setas …. También habrá artesanos que le ayudarán a dar los últimos toques a sus regalos: velas, flores secas, cerámica, objetos de cuero, madera, tela, libros, etc.

Donnerstag, 21. Dezember

Weihnachtsmarkt der lokalen Produzenten

Hier finden Sie über 30 Stände, an denen Sie Ihre Weihnachtsfeiertage vorbereiten können. Landwirte bieten Ihnen Geflügel, Austern, Foie gras, Wurstwaren, Käse, Honig und Pilze an …. Es gibt auch Kunsthandwerker, die Ihnen helfen, Ihre Geschenke zu vervollständigen: Kerzen, Trockenblumen, Töpferwaren, Leder-, Holz- und Stoffobjekte, Bücher …

Mise à jour le 2023-11-29 par OT de Périgueux