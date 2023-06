Bal et Feu d’artifices Boulevard des Sables Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Landes Bal et Feu d’artifices Boulevard des Sables Biscarrosse, 15 août 2023, Biscarrosse. Biscarrosse,Landes Festivités du 15 août 2023 sur l’esplanade de la Plage de 21h30 à 2h BAL avec le podium Festisud

à 23h – FEU D’ARTIFICE.

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 . EUR.

Boulevard des Sables Esplanade de la plage

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



August 15, 2023 festivities on the esplanade de la Plage 9:30 p.m. to 2 a.m. – BALL with the Festisud podium

11 p.m. – FIREWORKS Fiestas del 15 de agosto de 2023 en la explanada de la Plage de 21.30 a 2.00 h – BAILE con el podio de Festisud

23.00 h – FUEGOS ARTIFICIALES Feierlichkeiten am 15. August 2023 auf der Esplanade de la Plage von 21.30 bis 2 Uhr BAL mit dem Festisud-Podium

um 23 Uhr – Feuerwerk Mise à jour le 2023-06-23 par OT Grands Lacs Détails Catégories d’Évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Boulevard des Sables Adresse Boulevard des Sables Esplanade de la plage Ville Biscarrosse Departement Landes Lieu Ville Boulevard des Sables Biscarrosse

Boulevard des Sables Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/