Vide-grenier à Sainte-Marthe Boulevard des Peupliers, 22 avril 2023, Marseille 14e Arrondissement. Le comité d’intérêt de quartier de Sainte Marthe et l’Epopée organisent un vide-greniers bd des Peupliers..

2023-04-22 à 08:30:00 ; fin : 2023-04-22 13:00:00.

Boulevard des Peupliers

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The district interest committee of Sainte Marthe and the Epopée organize a garage sale bd des Peupliers. El comité de interés vecinal de Sainte Marthe y Epopée organizan una venta de garaje en bd des Peupliers. Das Comité d'intérêt de quartier de Sainte Marthe und l'Epopée organisieren einen Flohmarkt bd des Peupliers.

