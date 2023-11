Harmon’Ice -Spectacle de Noël Boulevard des Petits Carmes Limoges, 6 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Harmon’Ice : spectacle sur glace Patinoire.

Orchestré par la troupe Patin’Air.

Durée : 1h30..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:00:00. EUR.

Boulevard des Petits Carmes Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Harmon’Ice: ice show at the skating rink.

Orchestrated by the Patin’Air troupe.

Duration: 1h30.

Harmon’Ice: espectáculo sobre hielo en la pista de patinaje.

Orquestado por la compañía Patin’Air.

Duración: 1h30.

Harmon’Ice: Show auf Eis Eisbahn.

Orchestriert von der Truppe Patin’Air.

Dauer: 1,5 Stunden.

