Festival Clairac BD – Ateliers Manga Boulevard des Ormeaux Clairac, 25 novembre 2023, Clairac.

Clairac,Lot-et-Garonne

14ème Festival de BD :

– Ateliers Manga avec Caly & Kenshiro Sakamoto, mangaka venu tout spécialement du Japon.

– Sur inscription (à partir de 10 ans)..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

Boulevard des Ormeaux Salle du Temple

Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



14th Comics Festival:

– Manga workshops with Caly & Kenshiro Sakamoto, mangaka from Japan.

– Registration required (ages 10 and up).

14º Festival del Cómic :

– Talleres de manga con Caly y Kenshiro Sakamoto, mangaka de Japón.

– Inscripción obligatoria (a partir de 10 años).

14. Comicfestival :

– Manga-Workshops mit Caly & Kenshiro Sakamoto, einem Mangaka, der extra aus Japan angereist ist.

– Auf Anmeldung (ab 10 Jahren).

