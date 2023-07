LE CAMION QUI LIVRE Boulevard des Océanides Pornichet, 1 août 2023, Pornichet.

Pornichet,Loire-Atlantique

Venez à la rencontre d’une camionnette transformée en librairie..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . .

Boulevard des Océanides Parvis des Océanes

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and meet a van transformed into a bookshop.

Venga a conocer una furgoneta transformada en librería.

Lernen Sie einen Lieferwagen kennen, der in eine Buchhandlung umgebaut wurde.

Mise à jour le 2023-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire