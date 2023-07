SUMMER DANCE Boulevard des Océanides Pornichet, 19 juillet 2023, Pornichet.

Pornichet,Loire-Atlantique

Animations et initiations aux danses latines.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 21:00:00. .

Boulevard des Océanides Parvis des Océanes

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Animations and initiations to Latin dances

Animación e iniciación a los bailes latinos

Animationen und Einführungen in lateinamerikanische Tänze

Mise à jour le 2023-07-13 par eSPRIT Pays de la Loire