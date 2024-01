Expositions des photographes des Règnes à la chapelle de la Charité Boulevard Des Lices Arles, samedi 12 octobre 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2024-10-12

fin : 2024-11-19

Les photographes des règnes s’exposent, du 12 octobre au 17 novembre 2024

A l’occasion du centenaire de Festiv’Arles sera réunie à l’automne 2024 dans la Chapelle de la Charité à Arles, une collection de photos de tous les règnes d’Arles qui ont accompagné les fêtes et les événements culturels de la cité et de sa région depuis 1930, année de l’élection de la première Reine d’Arles.



93 années de Règnes habitées et animées sans discontinuité par 24 Reines et leurs 124 Demoiselles d’Honneur.



24 chevalets, disposés dans la chapelle évoqueront chacun un règne.



Sur chaque chevalet 3 à 5 photos des plus représentatives d’une Reine et de ses Demoiselles d’Honneur seront exposées.



Une légende indiquera l’époque et la constitution de ce Règne.



En déambulant parmi eux, ces chevalets vous inviteront à une balade dans le temps. Révélés par ces photos minutieusement sélectionnées, les visages et les costumes de chacune seront encore bien présents pour vous témoigner de leur grande histoire.

Boulevard Des Lices Chapelle de la Charité

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



