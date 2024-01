Roussataïo – Lâcher de juments dans les rues Boulevard des Lices Arles, dimanche 30 juin 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 10:00:00

fin : 2024-06-30

Des dizaines de juments et leurs poulains qui n’ont pas encore leur robe blanche, s’élanceront sur les grands boulevards de la cité romaine, encadrés de gardians et cavaliers.

Arles, une terre de bouvine et de roussatino. Un clin d’oeil à un passé pas si lointain, où les déplacements se faisaient (aussi pour les taureaux)sans les moyens motorisés modernes. Autant pour changer les bêtes de pâturages que pour conduire les taureaux aux arènes.

Boulevard des Lices

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur festivarles@clubinternet.fr



