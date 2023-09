Festival du Jeu Boulevard Des Lices Arles, 13 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Et c’est reparti pour le Festival du Jeu de Martingale !.

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

Boulevard Des Lices Maison de la Vie Associative (MDVA ) / Salle des fêtes

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Martingale Game Festival is back!

¡Y aquí vamos de nuevo con el Festival del Juego de la Martingala!

Und weiter geht’s mit dem Martingale Game Festival!

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme d’Arles