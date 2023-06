Orphéo Boulevard Des Lices Arles, 20 juin 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Emmené par l’inlassable enthousiasme de Jean-Pierre Menuge (que nous connaissons maintenant bien à Arles) L’OrféO est cette année encore de retour..

2023-06-20 à 20:00:00

Boulevard Des Lices Eglise réformée – Temple protestant

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Led by the indefatigable enthusiasm of Jean-Pierre Menuge (now well known in Arles), the OrféO is back again this year.

Dirigido por el incansable entusiasmo de Jean-Pierre Menuge (a quien ya conocemos bien en Arles), el OrféO regresa de nuevo este año.

Angeführt vom unermüdlichen Enthusiasmus von Jean-Pierre Menuge (den wir in Arles mittlerweile gut kennen) ist L’OrféO auch in diesem Jahr wieder dabei.

