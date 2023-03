Fête des plantes et de la nature Boulevard des Lices Arles Catégories d’Évènement: Arles

Fête des plantes et de la nature Boulevard des Lices, 2 avril 2023, Arles. Fête des plantes et de la nature Dimanche 2 avril, 09h00 Boulevard des Lices La ville d’Arles a invité les associations locales qui agissent dans le domaine de l’environnement et qui proposeront des animations gratuites pour les familles sur le thème de la nature et de la biodiversité : jeux, présentation de ruches, balades naturalistes, ateliers créatifs à partir de cannes de Provence et de peintures végétales…

Les inscriptions pour les animations se font directement auprès des stands. Toute la journée venez découvrir le marché des producteurs locaux de plantes, graines et produits pour le jardin.

La journée sera animée par la radio Soleil FM – Espace restauration

