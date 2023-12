GALA DE NOËL DU CLUB DE GYMNASTIQUE AGATHOIS Boulevard des Hellènes Agde, 17 décembre 2023, Agde.

Agde Hérault

Début : 2023-12-17 18:30:00

Gala de Noël du Club de Gymnastique Agathois..

Ho Ho Ho!!!

Le Club de Gymnastique Agathois a le plaisir de vous inviter à son Gala de Noël 2023 !

Venez applaudir les Gymnastes avec votre plus belle tenue de de Noël et participez au concours du « Meilleur Costume ».

> Buvette et restauration rapide sans réservation

> Entrée payante

> Entrée gratuite pour les moins de 12 ans, les bénévoles et les parents des gymnastes en baby gym et Eveil gymnique.

Boulevard des Hellènes

Agde 34300 Hérault Occitanie



