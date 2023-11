KICK’S NIGHT 2023 Boulevard des Hellènes Agde, 9 décembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Pour cette édition le Palais des Sports accueille 2 championnats du Monde et 2 championnats intercontinentaux.

Au programme Kick boxing, full contact….

2023-12-09 17:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Boulevard des Hellènes

Agde 34300 Hérault Occitanie



For this edition, the Palais des Sports will host 2 amateur opening fights, followed by 16 pro and semi-pro fights, including 2 European pro championships.

En esta edición, el Palais des Sports acogerá 2 combates de apertura amateur, seguidos de 16 combates profesionales y semiprofesionales, incluidos 2 campeonatos europeos profesionales.

Bei dieser Ausgabe werden im Palais des Sports zwei Eröffnungskämpfe der Amateure ausgetragen, gefolgt von 16 Profi- und Halbprofikämpfen, darunter zwei Europameisterschaften der Profis.

