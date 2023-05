KICK’S DAY Boulevard des Hellènes, 10 juin 2023, Agde.

Agde,Hérault

Tournois Open de Kickboxing ouverts à tous les clubs du sud de la France..

2023-06-10 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-11 19:00:00. .

Boulevard des Hellènes

Agde 34300 Hérault Occitanie



Open Kickboxing tournaments open to all clubs in the south of France.

Torneos abiertos de Kickboxing abiertos a todos los clubes del sur de Francia.

Offene Kickboxturniere, die für alle Vereine in Südfrankreich offen sind.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE