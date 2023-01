Course cycliste – Circuit des plages vendéennes Boulevard des écrivains

Course cycliste – Circuit des plages vendéennes Boulevard des écrivains, 18 février 2023, . Course cycliste – Circuit des plages vendéennes Samedi 18 février, 09h00 Boulevard des écrivains Samedi 18 février 2023, Montaigu-Vendée accueille 2 épreuves dans le cadre de la 36e édition de la course cycliste des plages vendéennes. Boulevard des écrivains Boulevard des écrivains 85600 MONTAIGU-VENDEE Samedi 18 février 2023, Montaigu-Vendée accueillera pour la première fois deux épreuves du circuit des Plages vendéennes. Pour sa 36e édition, cette course cycliste disputée chaque année au mois de février, investira la ville pour un contre-la-montre masculin et une course en ligne féminine. 22 équipes masculines s’élanceront dès 9h pour un contre-la-montre à travers les communes déléguées de Saint-Hilaire-de-Loulay et Montaigu. Les 9 équipes féminines s’affronteront quant à elles à partir de 13h30, sur le même parcours, en effectuant 5 tours de 23 km. La ligne d’arrivée des deux épreuves sera située à l’entrée du boulevard des écrivains, à proximité du collège Michel Ragon. Afin de garantir la sécurité de tous, des restrictions de circulation sont à prévoir sur l’ensemble du parcours. La circulation sera uniquement autorisée dans le sens de la course et le boulevard des écrivains sera fermé à la circulation.

