MARCHÉ DE NOËL DE PIBRAC Boulevard des Écoles Pibrac, 4 décembre 2023, Pibrac.

Pibrac,Haute-Garonne

Venez flâner au marché traditionnel de Noël !.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Boulevard des Écoles CITY STADE

Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie



Come and stroll through the traditional Christmas market!

Venga a pasear por el tradicional mercado navideño

Bummeln Sie über den traditionellen Weihnachtsmarkt!

